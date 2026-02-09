Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Natural da Alta de Lisboa, Anísio começou a jogar futebol nas ruas e nos campos do bairro, iniciando a carreira no clube com o mesmo nome de onde é natural, Alta de Lisboa.

Contudo, chegou muito novo ao Benfica, com apenas oito anos. Passou por todos os escalões de formação desde os sub‑9, acumulando títulos nacionais e um percurso vitorioso nas camadas jovens, tendo assinado o primeiro contrato profissional pelo clube em 2024, estando uma renovação agora na agenda dos encarnados.

Sonhos, trabalho e primeiras emoções

Anísio não esconde a emoção por ter marcado nos seus primeiros jogos com a camisola principal. Após estrear‑se com um golo no Estrela da Amadora, disse que foi "um sentimento inesquecível" e que "nem nos seus melhores sonhos" imaginava um início tão promissor, sublinhando que este momento é "o início de algo grande", tende destacado o papel da família, treinadores, colegas e amigos no seu percurso.

No jogo seguinte, este domingo, frente ao Alverca, Anísio voltou a entrar do banco e marcou de cabeça no espaço de 29 segundos, golo esse que garantiu a vitória do Benfica. Em declarações à BTV, enfatizou a importância de "manter os pés no chão" e "continuar sempre a trabalhar", lembrando o conselho do treinador José Mourinho: "Fazer o básico, jogar simples e ajudar o Benfica a fazer o melhor".

Elogios de colegas e treinadores

As reações ao talento de Anísio não se ficam pelas suas próprias palavras. O colega de equipa no Benfica Rafael Quintas descreveu‑o como um jogador "muito físico" que "sabe usar bem o corpo" e tem um instinto natural para marcar golos. O também avançado Stevan Manuel, seu amigo da Alta de Lisboa, acrescentou que jogar ao lado de Anísio "faz tudo ser mais fácil".

Do lado técnico, José Mourinho tem sido um dos maiores defensores do jovem. Após o golo decisivo contra o Alverca, o treinador comparou Anísio ao antigo goleador Didier Drogba, elogiando a sua presença física, movimentos de profundidade e jogo de costas para a baliza, características que, segundo Mourinho, lembram algumas qualidades do antigo internacional.

O futuro do diamante encarnado

A imprensa espanhola já falou de Anísio como um "diamante a ser mostrado ao mundo", destacando a aposta de Mourinho e o impacto imediato do jovem nos minutos em que tem jogado. No Benfica, a direção pretende integrá‑lo de forma progressiva no plantel principal e acompanhá‑lo de perto, reforçando a confiança no seu desenvolvimento a curto e médio prazo, daí que Rui Costa tenha já um novo contrato pronto para lhe apresentar.

Com títulos em camadas jovens e experiência internacional pelos escalões de formação de Portugal, incluindo golos decisivos em competições como o Mundial sub‑17, que conquistou no ano passado, Anísio Cabral é já visto como um dos nomes da próxima geração portuguesa de atacantes.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.