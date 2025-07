A Comissão Nacional de Proteção de Dados abriu um processo de averiguações sobre a divulgação de nomes de menores, alunos numa escola em Lisboa, por parte do líder do Chega no Parlamento.

O deputado do Chega, André Ventura, intervém na sessão plenária de apresentação do Programa do XXV Governo Constitucional, na Assembleia da República, em Lisboa, 18 de junho de 2025. MIGUEL A. LOPES/LUSA Lusa