As escolas já devem estar a afixar as notas dos exames do 9º ano, para os alunos que se vão matricular no ensino secundário. No entanto, 15 escolas vão permitir aos Encarregados de Educação anular as provas de matemática por incumprimento do tempo de compensação.

Alunos estudam para os exames na Escola Secundária de Vouzela, situada numa vila do distrito de Viseu, e que é a primeira escola pública do ranking das melhores médias nos exames nacionais, Vouzela, 5 de junho de 2023. (ACOMPANHA TEXTO DE 16-06-2023) PAULO NOVAIS/LUSA Lusa