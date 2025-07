O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, fala aos jornalistas no final de um encontro com primeiro-ministro, Luís Montenegro (ausente da fotografia), no Palácio de São Bento, em Lisboa, 21 de maio de 2024. ANTÓNIO COTRIM/LUSA

© 2024 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.