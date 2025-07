A média nacional não foi além dos 52 pontos, numa escala de 0 a 100. Na prova de Português, 69,2% dos alunos conseguiram ter positiva, com a média nacional a situar-se nos 58 pontos.

“Em 2025, as classificações médias das Provas Finais do Ensino Básico de Português e de Matemática, realizadas em suporte digital, estão alinhadas com as classificações médias das provas finais realizadas em 2024, em suporte papel”, sublinha o Júri Nacional de Exames, em comunicado replicado pelo jornal Expresso.

Com a novidade de serem realizados em formato digital, com algumas falhas técnicas, a afixação dos resultados também deu problemas, com as notas a serem divulgadas apenas na tarde desta quarta-feira, um dia depois do previsto no calendário oficial.

Após o 1.º turno da prova final de Matemática, o Júri Nacional de Exames a deu a hipótese aos pais de anularem o exame de 1.º fase. Está em causa o tempo de compensação dado aos estudantes de 9.º ano, segundo o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), em entrevista à Rádio Renascença.

Na declaração, os pais ficaram obrigados a validar “as provas finais de Matemática realizadas na 1.ª fase sem a aplicação de qualquer medida excepcional” ou anular “as provas finais de Matemática, realizadas na 1.º fase, antes da publicação das pautas de classificação e realização das provas finais na 2.ª fase como se da 1.ª se tratasse, para todos os efeitos legais”, cita o Observador.

Em suma, os pais que reclamarem o erro no tempo de compensação dado durante o exame, vão permitir que os alunos repitam a primeira fase, o que não invalida o acesso, como habitual, à 2.ª fase.