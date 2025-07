Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

Um incêndio no Eixo Norte-Sul, em Lisboa, está a provocar cortes na via. Mais de 40 operacionais estão no local.

Subida para a lomba na curva de acesso a ponte 25 de Abril no eixo Norte-Sul cujo tracado tem estado envolvido em polemica, Quarta-feira 07 de Fevereiro de 2007 em Lisboa. (ACOMPANHA TEXTO) TIAGO PETINGA/LUSA