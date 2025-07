Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Fonte da GNR de Torres Vedras confirmou ao 24notícias a morte do jovem de 18 anos, que estava com um grupo da Casa Pia no parque.

Foi necessária a intervenção de mergulhadores para retirar o corpo do jovem da água, devido às características da lagoa.

Os bombeiros e a GNR estão no local. O alerta para o desaparecimento foi dado por uma professora às 15h35 e o corpo foi recuperado já depois das 17h00.