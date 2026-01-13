Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa surgiu após a manifestação, que juntou trabalhadores de norte a sul do país, em Lisboa com o objetivo de exigir a retirada do pacote laboral apresentado pelo Governo.

CGTP protesta em Lisboa para exigir retirada do pacote laboral
Em declarações aos jornalistas, o secretário-geral da CGTP,  Tiago Oliveira, afirmou que o Executivo “já teve todas as hipóteses de abrir os olhos” e alertou para as consequências das alterações previstas.

Segundo Tiago Oliveira, está em causa “um ataque ao mundo do trabalho”, acusando o Governo liderado por Luís Montenegro de avançar com propostas que fragilizam os direitos dos trabalhadores. O dirigente sindical garantiu ainda que a central sindical irá dar “continuidade à luta” caso o Executivo não recue e retire o pacote laboral da discussão parlamentar.

