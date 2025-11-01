Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, Tiago Constantino, a corporação foi chamada ao local às 02h39. “Fomos acionados cerca das 2h39 para um parto já feito no carro”, relatou à agência Lusa.

A mulher tinha estado na maternidade, que integra a Unidade Local de Saúde de Coimbra, por volta da meia-noite, mas acabou por regressar a casa após indicação médica. Cerca de duas horas depois, voltou a sentir contrações intensas e o parto acabou por acontecer antes de conseguir chegar novamente ao hospital.

Segundo o comandante, o nascimento ocorreu “praticamente à porta de casa”, tendo sido o pai a realizar o parto. “Quer o bebé quer a mãe estavam muito tranquilos”, acrescentou.

No local estiveram também elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria, que prestaram apoio à família antes da transferência para o hospital.

