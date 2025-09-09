Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A menos de um mês das Eleições Autárquicas, que se realizam a 12 de outubro, a RTP prepara-se para ser o grande palco do debate político local.

A partir de 10 de setembro, a estação pública dá início a um ciclo de debates com os candidatos às principais câmaras municipais, de norte a sul do país. No total, serão 22 debates que prometem marcar o ritmo da campanha e ajudar os eleitores a conhecer melhor os projetos e as ideias em disputa. O primeiro debate será o da Câmara Municipal de Braga. Quem irá substituir o cargo ocupado por Ricardo Rio?

A moderação ficará a cargo de Hélder Silva, Luísa Bastos, António Esteves e Carlos Daniel, nomes habituados a conduzir grandes momentos de discussão política em televisão.

Os debates serão transmitidos em diferido na RTP3, a partir das 19h30, estando ainda previstas edições especiais com os candidatos de Ponta Delgada e do Funchal, em datas a anunciar.

Entre os momentos mais aguardados estão os confrontos diretos entre os candidatos às câmaras municipais do Porto e de Lisboa. O debate portuense está marcado para 30 de setembro e o lisboeta para 2 de outubro, ambos transmitidos em direto e em simultâneo na RTP1 e RTP3, às 21h00.

Com este ciclo, a RTP reforça o seu papel enquanto espaço de serviço público, promovendo um debate plural e esclarecedor a poucas semanas de os portugueses escolherem os seus representantes no poder local.