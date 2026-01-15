Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Quatro astronautas iniciaram o regresso à Terra depois de uma questão médica ter levado a NASA a encurtar a missão em cerca de um mês, marcando a primeira evacuação médica na história da agência espacial norte-americana, diz o The Guardian.

A transmissão em vídeo da NASA mostrou os americanos Mike Fincke e Zena Cardman, o cosmonauta russo Oleg Platonov e o astronauta japonês Kimiya Yui a desacoplarem-se da Estação Espacial Internacional (ISS) às 22h20 de quarta-feira, após cinco meses no espaço.

A NASA não revelou qual dos astronautas apresentou problemas de saúde nem especificou a natureza do problema, sublinhando, porém, que o regresso não se tratou de uma emergência. “O membro da tripulação afetado estava e continua em condição estável”, disse Rob Navias, responsável da NASA, na quarta-feira.

A cápsula SpaceX Dragon, transportando os quatro astronautas, deverá chegar ao largo da costa da Califórnia por volta das 08h40 desta quinta-feira. O momento pode ser acompanhado em direto.

Modelos informáticos indicavam que uma evacuação médica da estação espacial ocorreria aproximadamente a cada três anos, mas a NASA nunca tinha realizado uma em 65 anos de voos espaciais tripulados. Já os russos não tiveram a mesma sorte: em 1985, o cosmonauta soviético Vladimir Vasyutin adoeceu gravemente a bordo da estação Salyut 7, obrigando a um regresso antecipado. Outros cosmonautas soviéticos enfrentaram problemas de saúde menos graves que encurtaram as suas missões.

O quarteto da Crew-11 chegou à ISS no início de agosto e deveria permanecer a bordo até meados de fevereiro, altura prevista para a sua substituição pela próxima tripulação.

James Polk, responsável de saúde e medicina da NASA, explicou que o “risco persistente” e a “incerteza quanto ao diagnóstico” levaram à decisão de antecipar o regresso da tripulação.

Enquanto isso, o astronauta americano Chris Williams e os cosmonautas russos Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev, que chegaram à estação em novembro a bordo de uma nave Soyuz russa, permanecem a bordo da ISS.

Até à chegada de uma nova tripulação pela SpaceX, a NASA terá de suspender quaisquer passeios espaciais de rotina ou de emergência, que exigem sempre apoio de dois elementos dentro da estação orbital.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.