A empresa justifica a interrupção dos voos — que permitiam a milionários e celebridades viajar até ao espaço — com a necessidade de alocar todos os recursos ao "programa de voos lunares tripulados" e reforçar o compromisso com o objectivo dos EUA de "regressar à Lua e estabelecer aí uma presença permanente e sustentável".

O comunicado surpreendeu o sector espacial, que considera a maior iniciativa turística espacial realizada até ao momento definitivamente cancelada. Desde 2021, o foguetão New Shepard foi lançado 38 vezes e os seus 17 voos tripulados levaram 98 pessoas para lá da Linha de Kármán, que marca a fronteira com o espaço, 100 quilómetros acima da superfície da Terra.

A viagem envolveu o empresário espanhol Alberto Gutiérrez, fundador da Civitatis, que pagou um bilhete de um milhão de dólares (valor não confirmado) para ir e voltar numa cápsula espacial e experimentar três minutos sem gravidade.

Com os olhos postos na Lua, o primeiro passo será lançar o módulo Blue Moon, com o qual a empresa planeava enviar uma sonda robótica no início de 2026. Na semana passada, no entanto, a empresa anunciou que vai dedicar este voo espacial — a terceira missão do seu super-foguetão New Glenn — à colocação de um satélite gigante em órbita para levar a internet aos telemóveis e iluminar o céu com o brilho das estrelas mais cintilantes.

Esta mudança estratégica encaixaria nas recentes iniciativas da NASA para utilizar a Blue Origin para levar os primeiros astronautas à superfície lunar desde 1972. Este papel, na missão Artemis 3, pertenceria à SpaceX, de Elon Musk, mas o seu foguetão Starship ainda não está pronto — e após onze voos de teste não conseguiu sequer alcançar a órbita da Terra.

