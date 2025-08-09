Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o ministro, as alterações serão feitas “de forma respeitadora” da decisão dos juízes, mas com firmeza na intenção de regular todos os canais migratórios, incluindo o reagrupamento familiar.

António Leitão Amaro sublinhou que há matérias validadas tanto pelo Presidente da República como pelo Tribunal Constitucional, como os canais CPLP, o visto para procura de trabalho e o regime transitório, que vão ser aplicadas.

O ministro indicou que a maioria que sustenta o Governo irá apresentar soluções e depois dialogar no Parlamento com outros partidos que queiram participar no processo legislativo.

António Leitão Amaro defendeu que o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos validam várias das normas já aprovadas, sendo agora necessário encontrar um ponto que cumpra a decisão do Constitucional. Aproveitou também para criticar a gestão da imigração feita pelos anteriores governos do PS.