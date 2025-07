"Aplaudo a iniciativa do Presidente da República. Não podem ser leis feitas à pressa", diz Seguro sobre lei dos estrangeiros

“Um dos nossos valores civilizacionais é a família. Por isso, devem ser envolvidas todas as instituições e todos os atores, para que possam dar contributos“, assinalando que esta lei trata de “matéria sensível”, o candidato presidencial defendeu que, neste caso, as alterações a introduzir “devem ser feitas com equilíbrio e em respeito dos valores civilizacionais”.

“Recomendo muita prudência, muita serenidade e, sobretudo, que se olhe para os nossos valores matriciais, que estão na Constituição, e qualquer lei deve obedecer e deve respeitar esses valores”, vincou.

O Presidente da República enviou a lei de estrangeiros para o Tribunal Constitucional, com o objetivo de esclarecer a sua constitucionalidade.