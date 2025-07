Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O trabalho da empresa municipal Águas e Energia do Porto que deverá prolongar-se até 9 de agosto, informa a Câmara em nota enviada às redações.

Durante este período, o trânsito na zona da Rua de Camões vai sofrer várias alterações: será implementado um sentido único de circulação no sentido norte-sul entre a Travessa de S. Brás e a Rua do Paraíso, e haverá um estreitamento da via entre o número 645 e a Rua do Paraíso.

No cruzamento da Rua de Camões com a Rua do Paraíso, será aplicado um sentido proibido e um sentido obrigatório no sentido sul-norte, enquanto no cruzamento da Rua do Paraíso com a Rua de Camões estará em vigor um sinal de proibição de virar à esquerda. Estes condicionamentos, planeados em conjunto com a Polícia Municipal, têm como objetivo minimizar o impacto na circulação, especialmente tendo em conta a passagem da linha da STCP pela zona, e foram programados para decorrer em período de férias escolares e após os festejos de São João.

Nos primeiros três dias de obras, a polícia acompanhará a implementação das alterações e os munícipes poderão consultar o trânsito em tempo real através da Plataforma de Trânsito do Município do Porto.