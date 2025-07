Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O envio para fiscalização preventiva da lei era esperado. A lei, que gerou bastante controvérsia sobre a sua constitucionalidade, vai ser agora submetida a uma nova reflexão.

As preocupações levantas são sobretudo em relação aos limites do reagrupamento familiar, no requerimento enviado ao Tribunal, com cerca de dez páginas, segundo a RTP.

O pedido de revisão do pacto legislativo tem carácter de urgência, nomeadamente em quatro pontos. Na carta enviada, o presidente teme que haja suspeitas de alterações que possam violar princípios de igualdade e proporcionalidade no acesso à justiça.

A opinião pública criticou a aproximação do governo à extrema direita na aprovação desta lei, tendo pressionado Marcelo Rebelo de Sousa a submetê-la a nova fiscalização.

O presidente critica ainda a falta de audições constitucionais durante o processo, "sem respeito" pelos prazos, escreve, que levou a uma rapidez desnecessária na submissão do documento.