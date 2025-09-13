Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um sismo de magnitude 7,4 atingiu o extremo leste da Rússia às 6h37 (menos quatro horas em Portugal Continental), hora local, de sábado, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o epicentro do tremor foi na costa da cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky, centro administrativo do Krai de Kamchatka, na Rússia, a uma profundidade de 39,5 quilómetros (24,5 milhas).

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico dos EUA informou que eram possíveis ondas "perigosas" ao longo da costa num raio de 300 quilómetros do epicentro.

Petropavlovsk-Kamchatsky alberga a base de submarinos Rybachiy da Marinha Russa e a base aérea de Yelizovo da Força Aérea.

Não houve registo de vítimas ou danos.

As autoridades russas emitiram um alerta de tsunami ao longo da costa de Kamchatka, colocando os serviços em alerta máximo e instando os residentes a manterem-se afastados de zonas propensas a tsunamis, como as praias.

A 30 de julho, ocorreu o sismo mais forte já registado na península, com magnitude 8,8, e os cientistas russos registaram mais de 100 sismos com magnitudes acima de 5,0 após o tremor primário.