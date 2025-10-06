O banco digital Revolut anunciou que já conta com mais de 2 milhões de clientes particulares em Portugal e que vai disponibilizar IBAN português, contas poupança com juros diários e acesso aos serviços Multibanco e MB Way.

“Dois milhões de clientes em Portugal representa quase 20% de penetração no mercado. Portugal é um dos mercados com maior adoção”, afirmou Ignacio Zunzunegui, Diretor de Crescimento para o Sul da Europa, à agência Lusa.

Desde julho, a Revolut opera em Portugal como sucursal, embora continue ligada ao Revolut Bank UAB da Lituânia para a garantia de depósitos. A migração para IBANs nacionais está em curso, e os clientes que já receberam o IBAN português podem realizar transferências instantâneas via MB Way, pagar com QR Code, liquidar faturas e impostos via Multibanco e levantar dinheiro em caixas ATM com MB Way.

O banco digital também vai lançar contas poupança de acesso instantâneo, com juros creditados diariamente, um modelo que, segundo Zunzunegui, teve “sucesso total” em Espanha.

A Revolut ambiciona entrar no top 3 bancário em Portugal, atrás da Caixa Geral de Depósitos e do Banco Comercial Português, reforçando a sua posição frente aos bancos tradicionais. Outros serviços, como caixas ATM próprias e crédito à habitação, serão avaliados no futuro, consoante resultados de testes em Espanha e Lituânia.

Subscreve a newsletter do The Next Big Idea, onde todas as terças e quintas pode ler as melhores histórias do mundo da inovação e das empresas em Portugal e lá fora.