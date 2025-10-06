"A saúde mental não é luxo, é estratégia. A mochila de saúde emocional surge como um contributo acessível e democrático, num contexto em que ferramentas preventivas são cada vez mais urgentes para enfrentar os desafios emocionais atuais", afirma Filipa Jardim da Silva, psicóloga clínica, CEO e diretora da Academia Transformar.

Esta ferramenta — que pode ser consultada aqui, gratuitamente — é "inspirada em objetos do quotidiano, como o espelho (autoconsciência), a bússola (valores pessoais) ou o relógio de areia (gestão do foco)" e "traduz conceitos científicos em metáforas visuais e exercícios simples, fáceis de aplicar no dia a dia, como exercícios de regulação emocional e foco, estratégias baseadas em ciência psicológica e prática clínica e inspirações visuais que funcionam como lembretes diários".

“Criámos esta Mochila como um recurso prático e inspirador. Acreditamos que pequenas mudanças, quando consistentes, têm um enorme impacto no bem-estar. Queremos que cada pessoa possa recorrer a estas estratégias sempre que necessário”, afirma Filipa Jardim da Silva.

De recordar que, "de acordo com um estudo do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis (LABPATS, 2023), cerca de 80% dos trabalhadores em Portugal apresentam pelo menos um sintoma de burnout. Entre estes, 63% revelam três ou mais sintomas, uma situação que afeta a saúde física, social e laboral dos profissionais. O estudo conclui que a intervenção na saúde mental e a prevenção do burnout devem ser uma prioridade para as empresas".