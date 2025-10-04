Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O aeroporto de Munique, no sul da Alemanha, reabriu hoje de manhã o tráfego aéreo de forma “progressiva”, depois de ter suspendido as operações na sexta-feira à noite devido a novos avistamentos de drones confirmados pela polícia local. A suspensão afetou dezenas de voos e cerca de 6.500 passageiros, e o aeroporto prevê atrasos ao longo de todo o dia.

Esta é a segunda interrupção na mesma semana. Na quinta-feira à noite, a infraestrutura também teve de encerrar, reabrindo apenas na manhã seguinte. Mais de 30 voos foram cancelados devido aos alertas.

O ministro da Defesa belga, Theo Francken, confirmou que vários drones foram detetados sobre um campo de treino militar no leste da Bélgica, perto da fronteira com a Alemanha, e que a polícia belga e alemã iniciou uma investigação para apurar responsabilidades.

O incidente em Munique insere-se num contexto europeu mais amplo de avistamentos de drones em instalações militares e aeroportos. No domingo passado, as Forças Armadas da Dinamarca relataram drones sobre instalações militares do país pelo segundo dia consecutivo, após várias violações do espaço aéreo europeu por aeronaves russas.

A detecção de drones levou o aeroporto de Copenhaga a encerrar temporariamente o tráfego aéreo a 22 de setembro, atrasando cerca de 20 mil passageiros, num episódio em que as autoridades dinamarquesas suspeitaram de ligações à Rússia, negadas pelo Governo de Moscovo. Incursões similares ocorreram recentemente na Polónia e na Roménia, além da aproximação de caças russos ao espaço aéreo da Estónia.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.