Entre os manifestantes presentes no aeroporto, muitos exibem bandeiras palestinianas e cartazes de apoio à flotilha.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita informou que, apesar das deportações, 138 ativistas permanecem ainda em custódia em Israel.

A deportação de hoje incluiu cidadãos da Lituânia, Áustria, Luxemburgo, Finlândia, Dinamarca, Eslováquia, Suíça, Noruega, Reino Unido, Sérvia, Grécia, Itália, França, Irlanda, Suécia, Polónia, Alemanha, Bulgária e Estados Unidos. Entre os deportados está a ativista Greta Thunberg.

Na noite de ontem, os ativistas portugueses chegaram a Portugal.

