Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“A verdade é que o Governo fez tudo aquilo que estava ao seu alcance, para que os portugueses pudessem ser repatriados o mais rápido possível, num clima de normalidade e tranquilidade. E creio que foi isso que aconteceu”, disse Luís Montenegro, que não quis comentar as críticas de André Ventura e Nuno Melo.

“Nós, na democracia, temos que respeitar as opiniões de todos. É consabido que, da minha parte, com a líder do Bloco de Esquerda, a Mariana Mortágua, há muitas divergências, mas isso não significa que nós não tenhamos as nossas responsabilidades e não tenhamos que acompanhar os portugueses, sejam eles quem forem, respeitando a manifestação da sua opinião, da sua expressão, e sobretudo dando-lhe o tratamento que é devido a qualquer compatriota”, disse.

O primeiro-ministro defendeu o equilíbrio da posição do Governo quanto à questão de Gaza e defendeu ser necessário que todos se “saibam respeitar uns aos outros e que não haja extremismo na forma como se expõem as ideias e as opiniões”.

“Eu não gostei de ver uma estação de comboios ser invadida e haver uma perturbação da vida normal das pessoas, acho que não é necessário chegar a esse ponto para exprimir uma posição, acho que há muitos instrumentos para se ouvir a voz de quem tem uma opinião, seja ela qual for”, afirmou, referindo-se aos incidentes na estação do Rossio, em Lisboa, no sábado.

Já sobre as críticas ouvidas à chegada dos ativistas, onde se inclui a líder do BE Mariana Mortágua à ação do Governo no conflito do Médio Oriente, Montenegro disse ouvir todas as críticas para concluir que a posição do executivo é equilibrada. “Eu ouço estas críticas e ouço depois as outras, que é que o Governo foi longe demais nas posições que tomou, o que revela o equilíbrio da posição do PSD, do CDS e do Governo como um todo”, afirmou.