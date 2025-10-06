Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Prémio Nobel da Medicina de 2025 foi atribuído a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi "pelas suas descobertas relativas à tolerância imunitária periférica, que impede o sistema imunológico de prejudicar o corpo".

Segundo o comunicado, os três imunologistas "identificaram os guardas de segurança do sistema imunológico, as células T reguladoras, que impedem as células imunológicas de atacar o nosso próprio corpo".

"Todos os dias, o nosso sistema imunológico protege-nos de milhares de micróbios diferentes que tentam invadir o nosso corpo. Todos eles têm aparências diferentes e muitos desenvolveram semelhanças com as células humanas como forma de camuflagem. Então, como é que o sistema imunológico determina o que deve atacar e o que deve defender?", é explicado.

Assim, as descobertas dos laureados "foram decisivas para a nossa compreensão de como o sistema imunológico funciona e por que nem todos desenvolvemos doenças autoimunes graves", afirmou Olle Kämpe, presidente do Comité Nobel.

Com isto, é possível o "desenvolvimento de tratamentos médicos para o cancro e doenças autoimunes" e "também pode levar a transplantes mais bem-sucedidos". De realçar que "vários desses tratamentos estão agora em fase de ensaios clínicos".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.