A Flotilha Sumud Global informou, às 05h12 de Lisboa, que a embarcação foi abordada pelas forças navais israelitas, considerando a operação ilegal. Segundo a mesma fonte, as transmissões e comunicações foram cortadas e o estado dos participantes permanece desconhecido.

Num vídeo divulgado anteriormente nas redes sociais, Miguel Duarte declarou: “Se estás a ver este vídeo, é porque eu fui ilegalmente capturado pelas forças israelitas e levado para Israel contra a minha vontade”.

A organização denunciou ainda que pelo menos 13 embarcações foram intercetadas pela Marinha israelita, uma das quais abalroada em águas internacionais. Antes da detenção, Miguel Duarte relatara manobras perigosas e disparos de canhões de água contra os navios.

Entre os detidos encontram-se também a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, e a atriz portuguesa Sofia Aparício.

O Governo do Brasil confirmou igualmente a presença de cidadãos brasileiros entre os detidos, incluindo a deputada Luizianne Lins, do Partido dos Trabalhadores. Em comunicado, a diplomacia brasileira afirmou estar a acompanhar a situação “com preocupação”, recordando o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e o carácter pacífico da missão.

Apesar das interceções, a organização garantiu que 30 embarcações da flotilha continuavam em direção a Gaza, a cerca de 85 quilómetros da costa. Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel indicou que vários navios tinham sido “detidos sem incidentes” e que os passageiros estavam a ser transferidos para um porto israelita.