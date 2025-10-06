Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, demitiu-se este segunda-feira, menos de um mês após a sua nomeação.

O que aconteceu?

Lecornu, que foi nomeado há 26 dias, apresentou a sua demissão e a do seu governo, apenas 12 horas após o anúncio dos principais membros do seu gabinete. Tornou-se o primeiro-ministro com o mandato mais curto da história de França.

O antigo ministro da Defesa, de 39 anos, foi o quinto primeiro-ministro de França desde a reeleição do presidente em 2022 e o terceiro desde que Macron dissolveu o parlamento e convocou eleições legislativas antecipadas, realizadas no verão passado.

Lecornu culpou a intransigência político-partidária, afirmando que estava "pronto para chegar a um acordo, mas todos os partidos queriam que todos os outros adotassem o seu programa completo. Não seria preciso muito para que funcionasse, mas as atitudes partidárias e certos egos atrapalharam", disse.

Quais as razões destes problemas?

As raízes da crise estão nas eleições gerais antecipadas de 2024, que produziram um parlamento sem maioria parlamentar, dividido entre três blocos mais ou menos iguais: a esquerda, a extrema-direita e a própria aliança de centro-direita de Lecornu, sem que nenhum se aproximasse de uma maioria.

A crise financeira francesa só veio aumentar esta instabilidade, tal como as eleições presidenciais previstas para 2027. Macron não pode voltar a candidatar-se e, com todos os partidos ansiosos por impor as suas posições antes da votação, tornou-se ainda mais difícil encontrar um consenso no parlamento.

Lecornu enfrentou a difícil tarefa de aprovar um orçamento de austeridade na assembleia, com o objetivo de conter o crescente défice .

O gatilho para a sua demissão parece ter sido a reação do partido de centro-direita Les Républicains (LR) ao novo gabinete. O partido afirmou que a composição praticamente inalterada não reflectia a "profunda ruptura" com a política passada que Lecornu prometera.

E agora?

O partido de extrema-direita Rally Nacional (RN), de Marine Le Pen e Jordan Bardella, pediu a Macron que dissolva o parlamento e realize novas eleições, enquanto o partido de esquerda radical França Insubmissa (LFI) reiterou os apelos antigos para que o próprio presidente se demita.

Macron tem três opções principais. Primeiro, poderia nomear um novo primeiro-ministro, uma figura de dentro do seu próprio campo; em segundo lugar, poderia dissolver a Assembleia Nacional e convocar novas eleições legislativas, uma medida que tem consistentemente afirmado estar relutante em tomar; por último, poderia demitir-se, mas, mais uma vez, descartou repetidamente a possibilidade de se reformar antes das eleições presidenciais de 2027.

