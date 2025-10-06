Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O processo foi apresentado a 30 de setembro no Tribunal Distrital do Colorado, nos Estados Unidos da América, e pretende impedir a venda da maioria dos dispositivos de fitness e ciclismo da Garmin atualmente disponíveis no mercado.

Segundo a queixa, noticiada em primeira mão pelo blog DC Rainmaker, a Strava alega que a Garmin violou os termos de um acordo celebrado entre ambas as empresas ao utilizar, sem autorização adequada, tecnologias patenteadas pela Strava, nomeadamente os Segmentos, que permitem comparar tempos de desempenho em determinados percursos, e os mapas de calor, que indicam zonas de maior atividade desportiva.

Segundo o site The Verge, a Strava pretende obter uma injunção (procedimento que permite a cobrança de dívidas, como faturas ou rendas em atraso, sem a necessidade de um processo judicial completo) permanente que proíba a Garmin de comercializar quaisquer produtos que incluam estas funcionalidades. Esta ação pode afetar diretamente a plataforma Garmin Connect e grande parte dos seus dispositivos mais populares, incluindo os computadores da bicicleta Edge, bem como os relógios Forerunner, Fenix e Epix.

O sistema de Segmentos da Strava foi patenteado em 2011, com aprovação concedida em 2015. Entretanto, em 2014, a Garmin lançou o computador de ciclismo Edge 1000, que incluía o seu próprio sistema de segmentos através do Garmin Connect. No ano seguinte, as duas empresas assinaram um Master Cooperation Agreement (MCA - Acordo de Cooperação Mestre, em tradução livre) para integrar os Strava Live Segments nos dispositivos da Garmin.

De acordo com a queixa agora apresentada, a Strava alega que a Garmin ultrapassou os limites estipulados no acordo, expandindo o uso de segmentos para além da experiência definida pela Strava. A empresa acusa a Garmin de ter usado o acesso concedido para estudar, copiar e incorporar estas funcionalidades na sua plataforma e equipamentos.

A disputa estende-se ainda a outras duas patentes relacionadas com mapas de calor e sugestões de percursos com base na popularidade, registadas entre 2014 e 2017. No entanto, como recorda a DC Rainmaker, a Garmin já disponibilizava mapas de calor na sua plataforma desde 2013, ou seja, antes do registo oficial dessas patentes por parte da Strava.

Em declaração ao The Verge, o porta-voz da Strava, Brian Bell, confirma o sucedido: "A Garmin recebeu permissão limitada da Strava para implementar os Segmentos Strava nos seus dispositivos; no entanto, aproveitou esse acesso para estudar cuidadosamente esses recursos, copiá-los meticulosamente e, em seguida, lançá-los como recursos da Garmin. Como resultado, a Strava processou a Garmin para proteger as suas invenções patenteadas."

Brian Bell acrescentou ainda que a Strava tentou resolver a situação de forma informal, mas que a Garmin terá rejeitado essas abordagens. "Não pretendemos tomar nenhuma medida que possa prejudicar a capacidade dos utilizadores da Garmin de sincronizar os seus dados com a Strava e esperamos que a Garmin valorize os nossos utilizadores em comum da mesma forma."

Até ao momento, a Garmin ainda não respondeu publicamente às acusações nem comentou o processo judicial em curso.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.