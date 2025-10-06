Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Dia 12 de outubro significa dia de eleições autárquicas. Somos chamados a escolher os presidentes de Junta, os membros da

Assembleia de Freguesia, da Assembleia Municipal e os Executivos das Câmaras Municipais", começou por lembrar D. Américo Aguiar.

Segundo o bispo de Setúbal, este é "um dia muito importante para a nossa cidadania", pelo que deixa um apelo: "Queria pedir-vos que não deixem de votar. É um direito e é um dever".

"Muitos sofreram para que o voto fosse possível para todos e fosse possível em liberdade", nota, para de seguida deixar outro pedido. "Queria também pedir-vos que, nestes dias até às eleições, cada um se informe, se esclareça, reflita e depois vote em consciência. É muito importante".

"Nós não podemos esquecer que nestes 50 anos de democracia, o municipalismo é das coisas mais importantes que aconteceram e, no território, as que mais alteraram a vida, a qualidade de vida dos cidadãos nas mais diversas freguesias e municípios de Portugal", apontou ainda.

D. Américo Aguiar deixou também um agradecimento "a todos aqueles que cessam funções" e "a todos aqueles que se disponibilizam a ser candidatos de qualquer partido, ou mesmo de qualquer movimento de independentes. Agradecer a todos os que se disponibilizam a serem candidatos, a apresentarem propostas aos concidadãos e a aceitarem aquilo que são as decisões de cada povo em relação a cada uma das eleições".

"Por isso, dia 12 de outubro, não se esqueça de votar e, se não pode no dia 12 de outubro, informe-se se é possível votar antecipadamente, porque não é possível o voto de mobilidade, como nas eleições legislativas ou presidenciais, mas é possível

votar antecipadamente. Informe-se junto da sua Junta de Freguesia ou da sua Câmara Municipal", remata.

