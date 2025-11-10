Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os bilhetes esgotaram em apenas dois meses, e havia ainda cerca de mil fãs em lista de espera, segundo a produção do evento. A noite, marcada por energia e emoção, reforçou o estatuto de Richie Campbell como um dos nomes mais exportáveis da música portuguesa.

Na véspera do espetáculo, o cantor surpreendeu os fãs com um pop-up exclusivo na Lisboa Patisserie, um espaço português em Londres, onde apresentou merchandising de edição limitada — incluindo cachecóis, t-shirts e camisolas de futebol — e recebeu pessoalmente vários admiradores.

Após o concerto, a celebração continuou com uma after-party que contou com atuações de Donch, OneSun e Gonçalo Afonso (também responsável pelo design do merchandising). Richie Campbell voltou a subir ao palco para um showcase surpresa, fechando a noite em clima de euforia.

Mais do que um simples concerto, o evento em Londres representou, segundo a equipa do artista, “uma confirmação do alcance e da qualidade artística de Richie Campbell”, e reafirmou o seu papel como embaixador moderno da música portuguesa além-fronteiras.

