O grande jogo está marcado para 8 de fevereiro, às 23h30 (hora de Portugal Continental), no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.

Os Patriots, já habituados ao palco do Super Bowl, conquistaram a vitória no AFC Championship num campo coberto de neve, em Denver. O jovem 'quarterback' Drake Maye, de apenas 23 anos, liderou a equipa na reviravolta frente aos Broncos, garantindo o décimo segundo apuramento da história da equipa para a final. Esta é também a oportunidade para a equipa conquistar um recorde de sete títulos de Super Bowl, depois de seis vitórias, a última em 2018 contra os Los Angeles Rams.

Do outro lado, os Seahawks mostraram-se mais confiantes em Seattle, com um triunfo emocionante sobre os Rams por 31-27. O destaque foi Sam Darnold, que completou 25 passes em 36 tentativas e marcou três 'touchdowns'. Este resultado permite à equipa tentar a revanche histórica do Super Bowl de 2015, quando perdeu para os Patriots por 28-24.

Além da partida, os fãs aguardam ansiosos pelo espetáculo do intervalo. O artista porto-riquenho Bad Bunny, de 31 anos, irá tornar-se no primeiro latino da história a atuar sozinho no Super Bowl, sucedendo a Kendrick Lamar, que animou o público na final de 2025. O concerto está previsto para as 01h00 (hora de Portugal Continental).

