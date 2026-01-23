Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Miss Monique chega a Lisboa depois de passar por alguns dos maiores festivais e clubes do mundo, como Tomorrowland, Coachella e Ultra Music Festival, além de projetos especiais como o Cercle. Em 2025, alcançou um novo marco na carreira ao conquistar a sua primeira residência em Ibiza, no Hï Ibiza.

Segundo a nota de imprensa, após o início da guerra na Ucrânia, em 2022, a artista e a família foram obrigadas a abandonar o país. Desde então, Miss Monique tem usado a sua visibilidade para dar voz à crise humanitária no seu país de origem e para reforçar mensagens de paz.

Os bilhetes para o espetáculo no LX Factory já se encontram à venda online, com preços entre os 12,50 e os 90 euros.

Criada em Kiev, Miss Monique iniciou o seu percurso na música eletrónica ainda na adolescência, com atuações em clubes locais. A projeção internacional surgiu com a criação dos canais de YouTube Mind Games e MiMo Weekly, que rapidamente se tornaram referências à escala global, acumulando milhões de visualizações.

A DJ e produtora movimenta-se entre o progressive house, o melodic techno, o techno e elementos de trance. Ao longo da carreira, colocou vários temas entre os mais vendidos do Beatport (site de compra de música eletrónica online), incluindo o remix de “Rush”, de Sied van Riel, bem como temas originais como “City Boy”, “Subterranean” e “Veselka”. Assinou ainda remixes oficiais para artistas como David Guetta, Madonna e OneRepublic.

Em 2019, fundou a editora Siona Records, através da qual divulga as suas produções e promove novos talentos, com especial atenção a artistas da Europa de Leste e da Ucrânia.

