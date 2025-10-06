Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Lisboa volta a acolher o festival Arte Pela Palestina, que regressa entre os dias 8 e 11 de outubro, reunindo artistas, coletivos e instituições num espaço de arte como forma de resistência, solidariedade e expressão da humanidade. A edição de 2025 apresenta uma programação mais ampla e diversificada, marcada por cinema, dança, música, teatro, exposições, gastronomia e debates.

A Soft Opening realiza-se a 8 de outubro no Auditório Camões e na Casa do Comum (Piso 2), destacando a estreia nacional do filme “All That’s Left of You”, da realizadora palestiniana Cherien Dabis, com legendas em inglês, repetindo-se a sessão no dia seguinte. Ainda no Auditório Camões, a performance de dança “Amor em Tempos de Apartheid”, de Sharaf DarZaid, com música ao vivo de Maen El Ghoul, apresenta um solo de 35 minutos seguido de conversa com o artista, abordando a experiência íntima e política de viver sob ocupação. A entrada custa 15 € (10 € para estudantes e maiores de 65 anos).

O festival inaugura também o leilão solidário de obras de arte e objetos de coleção, com receitas destinadas ao apoio humanitário em Gaza, com doações de artistas como Akacorleone, Fernanda Fragateiro, Gabriela Albergaria, Cristina Branco, Rita Red Shoes, Luísa Sobral e muitos outros.

Destaques da programação

Música e performances: Mini-concertos de Benjamim, Carlos Bica & Gonçalo Neto, Selma Uamusse, Milton Gulli, Karyna Gomes, Orca, Tiago Gomes & Flak, JÜRA, Mira Trio e Ebrahim Mohammadi, além de DJ sets, live acts e performances como Handala Dabke, Joana Craveiro e Francisco Madureira, entre outros.

Cinema: Duas sessões de curtas palestinianas destacam-se, incluindo obras como Mnemosyne, Nation Estate, Cyber Palestine e I Signed the Petition, em colaboração com o Levante Cineclube e o DIY Museum x Bay2Gaza’s Solidarity Cinema #1.

Teatro: A leitura encenada “The Gaza Monologues”, do Ashtar Theatre, será apresentada por Rafael Balão e interpretada por um elenco multidisciplinar.

Exposições: A Casa do Comum acolhe obras de artistas de Gaza, exposições coletivas, e o leilão solidário. Entre elas destacam-se GAZA REMAINS THE STORY, a Gaza Biennale, e trabalhos de INSANA, Mama Ganuush e Amora Estúdio.

Gastronomia: Workshops de cozinha com Manar Aali e jantares palestinianos diários, em parceria com Jafra Restaurante, Nafas e Manar Aali.

Workshops e oficinas: Atividades criativas para todas as idades, com destaque para fanzines, bordado, ilustração, cerâmica, pintura, Tatreez, teatro e serigrafia. Sessões familiares são organizadas pela Parents for Peace.

Conversas e debates: Temas como boicote cultural, artes e resistência, edição independente e jornalismo sobre a Palestina serão debatidos com especialistas como Ana Naomi de Sousa, Sandra Monteiro, Vítor Balenciano, Melissa Rodrigues, Mariana Duarte e Uriel Orlow.

