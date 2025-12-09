Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O programa decorre em diferentes espaços da cidade, incluindo Casa Capitão, Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Museu do Dinheiro, Teatro Taborda e Cinemateca Portuguesa, sendo a entrada gratuita, embora sujeita à lotação. A sessão na Cinemateca exige reserva prévia para garantir acesso, revela o comunicado enviado às redações.

O programa inclui, a 10 de dezembro, um concerto com OMIRI ( O projeto OMIRI de Vasco Ribeiro Casais é "um dos mais inovadores da música tradicional portuguesa". Mistura sons e vídeos de músicos de várias regiões do país com paisagens sonoras e práticas urbanas, criando um "autêntico remix da tradição"), na Casa Capitão, pelas 19h00.

No dia seguinte, 11 de dezembro, às 18h00, na Estação Ferroviária do Cais do Sodré, são exibidos os filmes Charlot - O Imigrante (1917), O Grande Negócio (1929) e Uma Semana (1920), considerados "três clássicos do cinema mudo", acompanhados por música ao vivo de Catherine Morisseau (pianista e compositora parisiense).

A 12 de dezembro, pelas 21h00, no Museu do Dinheiro, é projetado O Diabo do Entrudo (2024), de Diogo Varela Silva, com acompanhamento de Iúri Oliveira, conhecido pelas suas colaborações com Madonna e The Cinematic Orchestra.

No dia 13, sábado, pelas 15h00, o Teatro Taborda recebe a oficina de dobragem de filmes para crianças a partir dos 6 anos, organizada pelo Teatro da Maluca, com apresentação do resultado às 18h30.

Ainda no dia 13, às 17h30, no mesmo espaço, é exibida uma sessão de curtas-metragens de Mickey Mouse, acompanhadas por Tomara (projeto a solo assinado por Filipe C. Monteiro, produtor, músico e realizador), e, pelas 21h30, na Cinemateca Portuguesa, são exibidas curtas-metragens de Alice Guy-Blaché (Uma das primeiras realizadoras de cinema e pioneira na narrativa cinematográfica) com acompanhamento de Inês Condeço (pianista e compositora portuguesa que mitura voz, piano e eletrónica). Para esta última sessão é obrigatória reserva prévia através do 210 027 150 ou cultura@inatel.pt

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.