Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante duas horas, os visitantes terão a oportunidade de conhecer as instalações da escola e assistir a aulas dos 2.º e 3.º anos do Curso de Formação Profissional em Cinema e Televisão, cujas inscrições para o próximo ano letivo ainda estão abertas.

"Três Pancadas": a Newsletter com tudo sobre teatro, inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" traz todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abre a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

Entre as atividades programadas, os participantes poderão assistir às aulas de Corpo e Movimento, conduzidas pela Movement Lisboa, e ao Atelier Contemporâneo, orientado pela professora Petronille de Saint-Rapt. Além disso, serão exibidos os filmes da exposição “Há 25 anos em cena”, apresentada no CCB em junho, que reúne registos fotográficos de antigos alunos da Act e cartazes de peças produzidas pela escola desde a sua fundação.

“Este dia aberto é para todos, e especialmente dirigido para quem ainda pretenda inscrever-se no nosso Curso Profissional para Cinema e Televisão. Esta é uma oportunidade única para conhecerem a Act, a dinâmica do espaço, das aulas e esclarecerem todas as dúvidas. As vagas estão quase a fechar, mas ainda teremos mais um dia de audições em setembro. São todos bem-vindos”, afirma Patrícia Vasconcelos, diretora da escola.

A participação no Open Day requer inscrição prévia, disponível aqui.

A Act oferece um curso profissional de três anos focado em Cinema e Televisão, bem como vários workshops ao longo do ano. Mais informações sobre os ateliers e a escola podem ser consultadas nos aqui.