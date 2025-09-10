Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Durante duas horas, os visitantes terão a oportunidade de conhecer as instalações da escola e assistir a aulas dos 2.º e 3.º anos do Curso de Formação Profissional em Cinema e Televisão, cujas inscrições para o próximo ano letivo ainda estão abertas.
Entre as atividades programadas, os participantes poderão assistir às aulas de Corpo e Movimento, conduzidas pela Movement Lisboa, e ao Atelier Contemporâneo, orientado pela professora Petronille de Saint-Rapt. Além disso, serão exibidos os filmes da exposição “Há 25 anos em cena”, apresentada no CCB em junho, que reúne registos fotográficos de antigos alunos da Act e cartazes de peças produzidas pela escola desde a sua fundação.
“Este dia aberto é para todos, e especialmente dirigido para quem ainda pretenda inscrever-se no nosso Curso Profissional para Cinema e Televisão. Esta é uma oportunidade única para conhecerem a Act, a dinâmica do espaço, das aulas e esclarecerem todas as dúvidas. As vagas estão quase a fechar, mas ainda teremos mais um dia de audições em setembro. São todos bem-vindos”, afirma Patrícia Vasconcelos, diretora da escola.
A participação no Open Day requer inscrição prévia, disponível aqui.
A Act oferece um curso profissional de três anos focado em Cinema e Televisão, bem como vários workshops ao longo do ano. Mais informações sobre os ateliers e a escola podem ser consultadas nos aqui.
Comentários