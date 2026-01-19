Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A mais antiga cervejeira monástica do mundo, a Weltenburger, localizada na Abadia de Weltenburg, na Baviera, vai ser vendida à empresa de Munique Schneider Weisse, como parte de uma consolidação do setor em resposta à queda acentuada das vendas de cerveja na Alemanha, escreve o The Guardian.

A cerveja tem sido produzida na Abadia de Weltenburg, um impressionante mosteiro ainda em atividade nas margens do Danúbio, há quase mil anos. Embora a instalação continue a ser propriedade da Igreja Católica, os monges beneditinos entregaram a produção da lager premiada e das célebres cervejas escuras a funcionários contratados da cervejeira Bischofshof há cerca de cinquenta anos, empresa que também será vendida à Schneider.

A diocese de Ratisbona (Regensburg) e a Schneider Weisse chegaram a acordo sobre a venda depois de vários anos em que o negócio da Weltenburger apresentou prejuízos, obrigando a Igreja a injetar fundos próprios para o sustentar, noticiaram os media locais.

Os detalhes financeiros da venda da Weltenburger à Schneider, uma empresa relativamente jovem, fundada em 1872, não foram divulgados. Contudo, a aquisição deverá estar concluída até janeiro de 2027, mantendo os 21 empregados da Weltenburger.

