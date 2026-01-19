Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Para os eleitores que pretendam votar em mobilidade nesta segunda volta poderão fazê-lo no dia 1 de fevereiro, devendo requerer essa modalidade entre 25 e 29 de janeiro, por via postal ou através de meio eletrónico a disponibilizar pela secretaria-geral do Ministério da Administração Interna. Já os eleitores residentes no estrangeiro poderão votar entre 27 e 29 de janeiro.

Quarenta anos depois da segunda volta que opôs Mário Soares a Diogo Freitas do Amaral, em 1986, o sufrágio de 2026 coloca frente a frente António José Seguro (31,12%), apoiado pelo PS, e André Ventura (23,53%), apoiado pelo Chega.

A preparação da segunda volta tem início no dia seguinte às eleições, com o envio dos resultados provisórios para o Tribunal Constitucional.

No dia 21 de janeiro será afixado o edital com a indicação dos candidatos provisoriamente admitidos à segunda volta. Nesse mesmo dia, o Tribunal Constitucional realizará o sorteio da ordem das candidaturas nos boletins de voto.

Um comunicado da Comissão Nacional de Eleições (CNE) esclarece que tanto "no estrangeiro e no território nacional, seja para o voto antecipado, seja para os dias da votação, vão ser impressos e distribuídos os boletins de voto do segundo sufrágio, com dois candidatos" referindo que só "em situação excecional", como os bolentis de votos não chegarem a tempo, é que vai ser utilizado o boletim do primeiro sufrágio.

A campanha eleitoral decorre entre 27 e 31 de janeiro, terminando a 6 de fevereiro.

