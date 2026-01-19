Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a GNR, os jovens estavam alegadamente a reunir-se com o objetivo de participar numa rixa.

No local, os militares da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário da GNR intercetaram o grupo e apreenderam cinco armas brancas, entre as quais três facas de cozinha, um canivete e uma catana. Foram ainda recolhidas duas balaclavas.

Todos os indivíduos foram identificados e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Almada.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.