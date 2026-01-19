Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Câmara de Ovar explicou que este modelo de vigilância aérea vai iniciar-se no Carnaval, mas "vai ter uso" noutros eventos locais de grandes dimensões, como a meia-maratona e o festival de música lusófona. Em fevereiro os testes vão começar.

A autarquia também fez questão de anunciar novo lançamento do concurso para a construção da nova esquadra da PSP, após o primeiro ter ficado deserto. O valor base da adjudicação passou de 2,1 milhões de euros para 2,38 milhões, mantendo-se o prazo de execução em 540 dias.

Esse encargo financeiro será suportado pelo Governo, mas a coordenação da empreitada está a cargo do Município, que assumiu os encargos do projeto arquitetónico e cedeu para a realização da obra um terreno de 1360 m2 entre a Rua Gomes Freire e a Travessa Adelino Amaro da Costa.

"Trata-se do resultado de uma cooperação institucional exemplar entre o Município e o Ministério da Administração Interna", declara Domingos Silva, presidente da Câmara.

No âmbito da parceria, a Câmara assinou, ainda, com a PSP um contrato de comodato que, aplicado à envolvente física da esquadra e a equipamentos de suporte técnico, viabilizará uma melhor utilização do drone que essa força policial usa para a vigilância aérea do território.

