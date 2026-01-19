Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN, a cimeira está programada para começar às 18h00 de Portugal Continental, tendo Bruxelas como local designado.

De recordar que a União Europeia (UE) está a estudar a aplicação de tarifas retaliatórias sobre produtos americanos e até o recurso às suas sanções económicas mais severas, após Donald Trump ameaçar impor novas taxas sobre importações provenientes de oito países que rejeitam a sua tentativa de anexar a Gronelândia.

“Estas ameaças de tarifas minam as relações transatlânticas e podem desencadear uma espiral perigosa”, afirmaram em comunicado conjunto os líderes da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia, sublinhando o seu compromisso em “defender a soberania”.

Os principais diplomatas da UE reuniram-se em Bruxelas em conversações de crise este domingo, com o objetivo de discutir a reativação de um plano para impor tarifas sobre 93 mil milhões de euros de produtos americanos, suspenso após o acordo comercial assinado no último verão com Trump.

Fontes diplomáticas indicaram que a UE pondera ainda reativar o pacote de contratarifas sobre produtos americanos, que incluiriam impostos sobre automóveis, produtos industriais, alimentos e bebidas, originalmente concebido como resposta a ameaças económicas anteriores de Trump.

