Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as especialidades com vagas disponíveis estão juristas, psicólogos, engenheiros, técnicos de operações aéreas, mecânicos, administrativos, profissionais de saúde, informáticos, cozinheiros, músicos, meteorologistas e polícia aérea, entre outras.

Segundo a Força Aérea, o ingresso permite aos jovens “servir diariamente Portugal”, beneficiando de uma carreira com estabilidade, formação técnica especializada, desenvolvimento contínuo de competências e possibilidades de progressão profissional.

O Curso de Formação de Oficiais destina-se a candidatos até aos 27 anos, detentores de licenciatura ou mestrado, que pretendam integrar uma carreira considerada dinâmica e de prestígio. Já o Curso de Formação de Praças é dirigido a jovens entre os 18 e os 24 anos, com o 9.º ou o 12.º ano de escolaridade, dependendo da especialidade a que se candidatam.

As candidaturas podem ser efetuadas por diferentes vias: online, através de correio registado ou presencialmente, nos centros de recrutamento da Força Aérea em Lisboa e no Porto.

Mais informações sobre o processo de recrutamento estão disponíveis no site do Centro de Recrutamento da Força Aérea.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.