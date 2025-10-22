Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A partir de 5 de novembro, às 18h00, inaugura a instalação expositiva “Mitos, afetos e sexualidades clássicas”, no Museu de Lisboa - Teatro Romano, com curadoria de André Murraças. A mostra propõe uma viagem pelo mundo greco-romano, onde os deuses amavam livremente e os afetos não conheciam armários.

A instalação revela histórias de amor e desejo entre figuras do mesmo sexo, com mitos como os de Ganimedes e Zeus ou Apolo e Jacinto, apresentados através de peças do acervo do museu, textos clássicos e referências contemporâneas, de Homero a Marguerite Yourcenar e Madeline Miller. Ao criar pontes entre passado e presente, a mostra convida à reflexão sobre amor, identidade e memória cultural.

Além da exposição, o comissário André Murraças conduzirá três visitas guiadas nos dias 15 de novembro, 13 de dezembro e 17 de janeiro, oferecendo uma leitura viva dos mitos e afetos da Antiguidade.

Esta iniciativa integra o projeto mais amplo “O Museu Fora do Armário”, premiado com o Prémio Acesso Cultura – Mickaella Dantas 2025, que no Museu de Lisboa - Palácio Pimenta oferece desde novembro de 2024 visitas temáticas que exploram uma narrativa alternativa, a história queer da cidade. A próxima visita realiza-se 9 de novembro, com interpretações de artefatos, documentos e obras de arte sob uma perspetiva queer.

No dia 30 de novembro, o projeto estende-se à cidade com o percurso “Lisboa sai do armário”, que percorre ruas e largos do Príncipe Real, Bairro Alto, Chiado e Cais do Sodré, convidando a descobrir o lado LGBTQI+ de Lisboa, revisitando momentos históricos de luta e ativismo e celebrando as múltiplas formas de amar e existir na cidade.

Esta programação combina exposição, visitas guiadas e percursos urbanos, oferecendo uma reflexão sobre identidade, diversidade e afetos, conectando passado e presente de forma envolvente e educativa.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.