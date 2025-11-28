Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante uma ação de patrulhamento em área rural, os militares da Guarda surpreenderam os suspeitos no momento em que procediam à apanha de azeitona sem autorização do proprietário, levando à detenção em flagrante delito, revela o comunicado da GNR.

Na operação foram apreendidos utensílios utilizados no furto e 143 quilos de azeitona, que foram devolvidos ao proprietário. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Elvas.

A GNR recorda que se encontra em curso a Operação "Campo Seguro", que visa reforçar a sensibilização, o patrulhamento e a fiscalização nas explorações agrícolas e florestais em todo o território nacional, prevenindo crimes de furto de produtos e máquinas agrícolas, tráfico de seres humanos em contexto laboral e acidentes com veículos ou máquinas agrícolas e florestais.

