Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Professor, filósofo e comunicador, Clóvis de Barros tornou-se conhecido pela capacidade de transformar temas complexos em reflexões acessíveis — e frequentemente bem-humoradas. O novo espetáculo aprofunda essa marca, conduzindo o público “por uma jornada envolvente através das fronteiras da perceção, da filosofia e da própria existência”.

A proposta central parte de uma pergunta que atravessa séculos de pensamento humano: o que entendemos como realidade? No comunicado, o artista desafia o público: “A realidade é aquilo que vemos com os olhos? O que sentimos, medimos ou pensamos? Ou será algo completamente diferente?”

Ao longo do espetáculo, Clóvis recupera o percurso histórico da tentativa humana de decifrar o mundo tal como o perceciona. A reflexão inclui não só os debates filosóficos que marcaram diferentes épocas, mas também o papel da ciência na ampliação do olhar sobre o universo. Como sublinha o comunicado, “tecnologias como telescópios e microscópios revelaram novas camadas, mostrando que aquilo que julgávamos ver raramente corresponde ao que realmente é”.

Sem prometer respostas fechadas, o filósofo propõe “uma reflexão vibrante e acessível sobre o mistério mais antigo da humanidade: a própria realidade”. A promessa é a de uma experiência que não termina no teatro: “Não há promessas de respostas definitivas, mas há a garantia de uma noite que deixará perguntas ecoando por muito tempo”.

Com estas duas datas em território português, Clóvis de Barros abre o calendário cultural de 2026 convidando o público a pensar — e sobretudo a questionar — aquilo que toma por garantido todos os dias: o próprio real.

Os bilhetes encontram-se disponíveis aqui.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.