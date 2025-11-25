Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pensado como uma galeria ao ar livre, o Mural reúne imagens de bens culturais icónicos que ilustram a diversidade de culturas representadas no acervo do MNA. A iniciativa será acompanhada por um conjunto de visitas guiadas, abertas tanto à comunidade científica como ao público em geral.

Para quem não possa deslocar-se ao local, o Museu disponibiliza a plataforma mna.arqueologianarua.pt, onde é possível explorar o gémeo digital do Mural e aceder a informação sobre o programa e sobre a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Encerrado ao público desde 19 de abril de 2022, no âmbito das obras financiadas pelo PRR, o MNA tem procurado manter um diálogo contínuo com a sociedade. Exemplos disso são iniciativas como o programa “Aberto para Obras” e a primeira Escuta Externa dedicada ao Programa Museológico.

Concebido como um exercício de curadoria orientado para o novo MNA, o Mural transforma o tapume da obra num manifesto público. A partir de peças arqueológicas emblemáticas e de afirmações-síntese, apresenta-se um paradigma de Museu simultaneamente local e global, comprometido com a investigação, a comunicação, a acessibilidade, a inclusão, a cidadania e a justiça sociocultural.

Cada imagem e cada palavra pretendem envolver os visitantes neste processo de construção coletiva: conhecer o Mural, participar nas visitas guiadas e contribuir para a criação de novas camadas de significado em torno de um património que é de todos.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.