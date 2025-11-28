Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A ciência mostra que constipações são causadas por vírus, não pela chuva ou pelo frio. Estar molhado pode ser desconfortável, mas não é suficiente para provocar uma infeção", esclarece o médico ao 24notícias.

Assim se desfaz um mito que faz parte do senso comum transmitido entre gerações. O médico diz que: "A coincidência entre tempo frio e um maior número de constipações reforça a crença, mesmo que não haja uma relação direta." Contudo, a exposição ao frio ou à chuva pode, "indiretamente, aumentar um pouco, mas não por causa da chuva ou do frio em si mesmo, mas pelo facto de no inverno, passarmos mais tempo em espaços fechados, perto de outras pessoas, sendo que aí existem mais possibilidades de contágio."

Os riscos associados à corrida na chuva são o "arrefecimento corporal se a roupa ficar muito molhada; maior probabilidade de escorregar e desconforto do corpo". E os benefícios? "O desporto ao ar livre melhora o humor e reduz o stress; ajuda a fortalecer o sistema imunitário; pode ser uma experiência energizante e divertida e em condições normais, não aumenta o risco de constipação", afirma o especialista em Clínica Geral. E para precaução é recomendado o uso de "roupa adequada em camadas, mas sem ser excessiva; evitar ficar com roupa molhada durante muito tempo; manter mãos, cabeça e pés quentes; fazer um bom aquecimento e uma boa hidratação com água e bebidas quentes não açucaradas".

O que é que realmente causa uma constipação?

Constipações são causadas por vírus que infetam as vias respiratórias superiores, ou seja, o nariz e a boca. "Esses vírus espalham-se facilmente entre pessoas, pelo contacto social com apertos de mão, beijos sociais, partilha de objectos, entre outros hábitos. Os principais são: o rinovírus (os mais frequentes); coronavírus comuns (não confundir com o SARS-CoV-2); adenovírus e vírus sincicial respiratório (VSR)." Os comportamentos que aumentam a propagação do vírus, segundo o médico, são os "locais muito fechados e com pouca ventilação", "Ter contacto próximo com pessoas constipadas ou tocar em superfícies contaminadas e levar as mãos ao rosto, particularmente à boca e ao nariz" e, por último, "Dormir pouco ou estar com o sistema imunitário debilitado". António Hipólito de Aguiar deixa alguns métodos preventivos para não ser infetado: "Lavar as mãos com frequência; evitar tocar no rosto; manter espaços ventilados; dormir bem e ter uma alimentação equilibrada; evitar contacto próximo com pessoas doentes e praticar exercício físico regularmente."