Segundo o Jornal de Notícias, estas reuniões decorrem após cerca de dois meses de encontros com todas as estruturas, período em que não foram apresentadas propostas concretas. Os sindicatos da PSP e as associações da GNR têm exigido medidas efetivas, acusando a tutela de adiar decisões e de não resolver os problemas existentes.

O presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), César Nogueira, afirmou à agência Lusa que desconhece o conteúdo das propostas que a ministra irá apresentar, mas destacou que a primeira medida a negociar deve ser o estatuto remuneratório.

Por seu lado, o presidente da Associação Nacional dos Sargentos da Guarda (ANSG), Ricardo Rodrigues, indicou que a primeira proposta apresentada é a revisão dos serviços remunerados, que considera “não ser a mais importante”. Segundo Ricardo Rodrigues, as quatro prioridades da negociação passam pelos serviços remunerados, avaliação, saúde e higiene no trabalho, revisão das carreiras e estatuto remuneratório.

No caso da PSP, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Santos, disse que ainda desconhece as propostas da ministra, mas deixou claro que pretende negociar o que foi estabelecido no acordo de julho de 2024 sobre o aumento do subsídio de risco.

Paulo Santos defende que a proposta deve incluir tabela remuneratória, suplementos remuneratórios e portaria de avaliação, com efeitos a partir de janeiro de 2026. Caso estas medidas não estejam contempladas, o sindicato avisou que demonstrará indisponibilidade para negociar com o Governo. No final de outubro, a ASPP admitiu avançar com protestos caso não fossem apresentadas propostas concretas sobre remunerações e suplementos até à data de hoje.