Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os ajustes visam garantir a segurança dos participantes e o bom desenrolar do evento, que terá lugar na Avenida dos Aliados e zonas adjacentes. A autarquia recomenda aos condutores atenção redobrada e a utilização de itinerários alternativos, sempre que possível, durante a realização da cerimónia e os momentos de maior afluência de público.

Mais informações sobre os cortes e desvios de trânsito podem ser consultadas no site oficial da Câmara do Porto.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui