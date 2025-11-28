Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Andriy Yermak está a ser investigado no âmbito de um esquema de corrupção envolvendo a empresa estatal Energoatom, responsável pela energia nuclear no país, divulga o The Kyiv Independent. Até ao momento, oito suspeitos foram formalmente acusados neste caso, sendo Timur Mindich, próximo do presidente, apontado pelas autoridades como o alegado líder do esquema.

Apesar das pressões públicas para que Andriy Yermak se demita, Zelensky tem recusado afastá-lo, tendo inclusive reforçado o seu papel nas negociações de paz.

De acordo com uma fonte das forças de segurança citada pelo Kyiv Independent, uma das casas de luxo financiadas através do alegado esquema de corrupção da Energoatom teria como destinatário o próprio Andriy Yermak. O Gabinete do presidente não respondeu aos pedidos de esclarecimento ao jornal ucraniano.

O Ukrainska Pravda, meio de comunicação ucraniano, noticiou a 24 de novembro que Andriy Yermak está implicado no processo, referindo, com base em fontes judiciais, que os investigadores se referem a ele pelo nome de código “Ali Baba”.

O procurador-chefe anticorrupção da Ucrânia, Oleksandr Klymenko, afirmou no início de novembro que, segundo os investigadores, “Ali Baba está a realizar reuniões e a dar instruções a várias agências policiais para que persigam investigadores do NABU e procuradores anticorrupção.”Estas declarações, ainda que não confirmem diretamente a identidade por trás do nome de código, reforçam o clima de tensão entre as instituições anticorrupção e a esfera política de Kiev.

