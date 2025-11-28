Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação decorreu num estabelecimento de restauração e bebidas e numa coletividade, onde os militares da GNR detetaram a existência de quatro máquinas de jogos de fortuna ou azar a funcionar ilegalmente.

Além das máquinas, foram ainda apreendidos diversos materiais associados à exploração ilícita, nomeadamente:

Dois cartazes pertencentes às tômbolas em funcionamento;

1 689 bolas;

202 euros em numerário.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ponte de Sor.

A GNR recorda que os jogos de fortuna ou azar — aqueles cujo resultado depende exclusiva ou essencialmente da sorte — só podem ser explorados em casinos ou outros locais devidamente licenciados. A Guarda alerta ainda que a dependência do jogo é considerada uma patologia, sendo possível identificar sinais de adição que exigem acompanhamento especializado.

