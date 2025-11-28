Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o INE, a variação mensal do Índice de Preços no Consumidor (IPC) deverá situar-se nos -0,3%, depois de ter sido nula em outubro. Em novembro de 2024, a descida mensal tinha sido de -0,2%.

A confirmar-se na estimativa final, este será mais um sinal de abrandamento da inflação, num contexto em que a evolução dos preços da energia e da alimentação tem sido determinante para a trajetória recente do índice.

