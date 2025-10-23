Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A edição deste ano contará com a presença do vencedor do Prémio Nobel da Literatura de 2021, Abdulrazak Gurnah, que inaugurará o festival a 14 de novembro. No dia seguinte, o autor volta a subir ao palco para uma conversa com o escritor moçambicano Mia Couto, recentemente distinguido com o Prémio PEN/Nabokov 2025 para Literatura Internacional, tornando-se o primeiro autor de língua portuguesa a receber o galardão.

O segundo dia de Utopia termina com a estreia da peça “Sala de Jantar”, da autoria do cardeal José Tolentino Mendonça, na Capela Imaculada.

Entre os nomes nacionais mais aguardados estão Ricardo Araújo Pereira e Frederico Lourenço, que apresentam a 22 de novembro o livro “Bíblia VI”, numa conversa que cruza religião e humor. Já no dia 16, o músico e maestro Martim Sousa Tavares estreia o espetáculo “Ponto de Fuga”, no Auditório do Espaço Vita, combinando música, palavra e movimento.

A música voltará a marcar presença no encerramento do festival, a 23 de novembro, com a sessão “Letras de Canções”, protagonizada por Dino D’Santiago e pelo escritor D. H. Machado.

Entre as novidades desta edição estão os jantares literários, que juntam autores e leitores à mesa, combinando gastronomia e literatura, e uma programação reforçada dedicada ao público infantil, com oficinas, histórias e leituras cantadas.

O Utopia encerra com a exibição do documentário “Uma Nêspera no Cu”, realizado por Gabriela Soares e inspirado no espetáculo de Bruno Nogueira, Nuno Markl e Filipe Melo, num momento que une literatura, cinema e humor.

O festival volta ainda a apostar em ciclos internacionais, como o Utopia Europa, que contará com a presença da historiadora e jornalista alemã Katja Hoyer, e fará um balanço da primeira internacionalização do festival, o Utopia Colômbia, que levou autores portugueses a Bogotá e Medellín em julho.

A pensar já na próxima edição, o evento dedicará um momento especial a Ponta Delgada, onde o festival se estreará em 2026, com a presença da fadista Kátia Guerreiro, criando uma ponte simbólica entre Braga e os Açores.

O Festival Literário Utopia decorre de 14 a 23 de novembro, com o Espaço Vita como palco principal. A entrada é gratuita, exceto para os jantares literários, cursos de escrita e o espetáculo de Martim Sousa Tavares, que têm bilhete pago.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.